POL-OS: Melle: SUV-Fahrer flüchtet nach Unfall - 23-Jähriger leicht verletzt

Melle (ots)

Am Freitagmorgen fuhr ein 23-jähriger Mann aus Melle gegen 05:30 Uhr mit seinem Fahrrad von der Weststraße in den Kreisverkehr am Stadtgraben/Else-Allee ein. Zeitgleich fuhr der Fahrer eines hellblauen SUV vom Stadtgraben kommend in den Kreisverkehr. Dieser nahm den 23-jährigen Radfahrer augenscheinlich nicht wahr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 23-Jährige stark abbremsen. Infolgedessen stürzte er von seinem Fahrrad und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Melle unter 05422/92260 entgegen.

