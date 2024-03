POL-VDMZ: Zeugenaufruf

A 61/Bad Kreuznach (ots) - Leicht verletzt wurden zwei Unfallbeteiligte bei einem Verkehrsunfall am 21.3.2024 gegen 11:50 Uhr auf der A 61 in Höhe der Anschlussstelle Bad Kreuznach. Dort fuhr in Fahrtrichtung Süden aus Richtung AD Nahetal kommend ein 66-Jähriger mit seinem PKW auf dem linken Fahrstreifen. Auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr ein 76-Jähriger mit seinem Volkswagen Golf. Auf dem rechten Ausfädelungsstreifen fuhr ein 55-Jähriger mit einem VW Passat. Weil er ...

mehr