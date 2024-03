POL-PDKO: Unbekannte beschmieren Grablaternen auf dem Friedhof in Bendorf mit Farbe

Bendorf (ots) - Am Donnerstag den 29.02.2024, von 12:15 Uhr bis 13:30 Uhr, wurde von Polizeibeamten der Polizeiinspektion Bendorf eine Durchfahrtskontrolle in der Bachstraße in Bendorf durchgeführt. Die in diesem Zusammenhang kontrollierten Fahrzeugführer/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeidienstelle Bendorf unter 02622-94020 in Verbindung setzen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz ...

mehr