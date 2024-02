Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: aufgebrochener Snackautomat

Frankenthal (ots)

Am frühen Morgen des 24.02.2024, gegen 04:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter einen Snackautomaten am Kanal in Frankenthal aufzubrechen. Der Automat wurde hierbei stark beschädigt. Es konnten jedoch weder Snacks noch Bargeld entwendet werden. Die Täter versuchten außerdem sich Zugang zu den Räumlichkeiten des dortigen Sportvereins zu verschaffen. Dies gelang ebenfalls nicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

