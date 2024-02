Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alleinunfall einer Fahranfängerin in Waldsee

Zu einem nicht ganz unspektakulären Verkehrsunfall kam es am Samstagabend gegen 20:50 Uhr, als eine 18-jährige Fahranfängerin die Schifferstadter Straße in Waldsee befuhr. Nachdem die junge Frau aus bisher unbekanntem Grund auf gerade Strecke zunächst mit dem rechten Vorderreifen minimal nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war, verlor sie offensichtlich nach einer Gegenlenkbewegung die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr danach quer über die Gegenfahrspur. Nach dem Kontakt mit dem dortigen hohen Bordstein kippte der Pkw Toyota auf die rechte Seite, streifte dabei einen Baum und durchschlug einen Maschendrahtzaun. Glimpflich ging es für die beiden Fahrzeuginsassen aus: Die Fahrerin zog sich nach derzeitigem Stand lediglich eine kleine Beule am Hinterkopf zu. Ihr 22-jähriger Beifahrer kam mit einer kleinen Schnittwunde am Finger davon. Hinweise auf Fahruntüchtigkeit ergaben sich keine. Der Toyota Yaris erlitt hingegen einen wirtschaftlichen Totalschaden.

