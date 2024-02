Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 2x Trunkenheit im Verkehr in Waldsee und Schifferstadt

Waldsee/Schifferstadt (ots)

Am Freitagnachmittag (23.02.2024) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt einen auffällig langsam fahrenden Pkw Dacia in der Neuhofener Straße in Waldsee. Der Grund war schnell gefunden: Die Beamten stellten bei dem 67-jährigen Fahrzeugführer deutlichen Atemalkoholgeruch fest, ein Schnelltest ergab einen Wert von 1,01 Promille. Im Weiteren wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet - es droht der Entzug der Fahrerlaubnis.

Am Samstagnachmittag fiel einem Streifenteam in der Rehhofstraße in Schifferstadt ein Kleinkraftrad (mit Versicherungskennzeichen) auf, das dort recht zügig unterwegs war - gut zu erkennen an der dort aufgehängten Geschwindigkeitsmesstafel. Bei der anschließenden Kontrolle äußerte der 22-jährige Fahrer direkt, nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Zweirad zu besitzen. Damit aber nicht genug: Den Beamten fielen zudem drogentypische Auffälligkeiten bei dem jungen Mann auf. Der hiernach freiwillig durchgeführte Urintest reagierte positiv auf Amphetamin, Metamphetamin und THC. Der Fahrzeugschlüssel des Fahrers wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet und im Zuge dessen eine Blutentnahme angeordnet.

