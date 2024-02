Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Eindringen in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern Abend gegen 23:30 Uhr kam es in der Straße Boerschupper Diek zu einem Eindringen in ein Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zugang zu einem Wohnhaus. Im Haus stießen sie zunächst auf einen 71-jährigen Bewohner. Im weiteren Verlauf zusätzlich auf eine 69-jährige und eine 38-jährige Bewohnerin. Die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell