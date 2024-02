Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt und verhinderte Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots)

Am 25.02.2024 um 01:15 Uhr meldet ein Verkehrsteilnehmer einen PKW auf der B39, welcher augenscheinlich deutliche Schlangenlinien fahre. Durch die unmittelbar entsandte Polizeistreife konnte der Transporter in der Karl-Leiling-Allee in Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei konnten durch die Polizeibeamten diverse, alkoholtypische Auffälligkeiten beim 31-jährigen Fahrzeugführer aus Heidelberg festgestellt werden. Ein durch den Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Am 25.02.2024, um 03:50 Uhr, wurden der Polizei zwei alkoholisierte Personen, ein 18- und ein 20-Jähriger aus Lampertheim, in der Boschstraße in Speyer gemeldet. Die jungen Männer waren gerade im Begriff sich hinter das Steuer eines PKW zu setzen und wegzufahren. Durch Zeugen konnten die beiden Personen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten an ihrem Vorhaben gehindert werden. Der Fahrzeugschlüssel wurde durch die Beamten bis zur Ausnüchterung der Männer sichergestellt.

