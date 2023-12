POL-MZG: 43-jährige Frau randaliert auf dem Merziger Weihnachtsmarkt

Beckingen (ots) - In der Zeit von Freitag, 27.10.2023, ca. 21.35 Uhr, bis Samstag 28.10.2023, 21:35 Uhr ereignete sich in Beckingen-Düppenweiler in der Straße "Auf der Hilt" ein Verkehrsunfall, bei dem offensichtlich an einem PKW-Anhänger die Bremse gelöst wurde, so dass der Anhänger trotz der Sicherung mit Bremsklötzen gegen eine Hauswand rollte, so dass Sachschaden entstand. Die Polizeiinspektion Merzig sucht Zeugen, die Angaben zum vorliegenden Sachverhalt machen ...

