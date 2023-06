LPI-G: Alkoholiserte Männer lösen Polizeieinsatz aus

Greiz (ots) - Weida. Einen etwas anderen Tausch nahmen bislang Unbekannte in der Straße der Frohen Zukunft vor. Sie brachen dort zwischen dem 29.05.2023 und dem 08.06.2023 in eine Garage ein. Aus dieser entwendeten sie eine abgestellte Simson. Dafür hinterließen die Täter ein altes Fahrrad am Tatort. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden an dem Gebäude und an einem geparkten Pkw. Die Polizei (03661/ 6210) ermittelt ...

