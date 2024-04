Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu schnell und unter Drogeneinfluss in der Baustelle

A 61/Daxweiler (ots)

Deutlich zu schnell war ein 20-Jähriger mit seinem PKW am 8.4.2024 gegen 23:20 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs. Eine Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim stellte bei dem jungen Mann in der Baustelle zwischen Stromberg und Rheinböllen bei erlaubten 60 km/h einen Spitzenwert von ca. 122 km/h fest. Dabei hatte der 20-Jährige zunächst das Zivilfahrzeug der Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. In den Verschwenkungen der Baustelle hatte der Fahrer dann deutliche Probleme, die Spur zu halten. Er musste mehrfach scharf bremsen und gegenlenken, um nicht mit den Baken in der Baustelle zu kollidieren. Bei der Kontrolle des jungen Mannes stellten die Beamten Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf Kokain. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Straftat der Straßenverkehrsgefährdung.

