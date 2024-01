Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: 32 neue Feuerwehrleute starten ihre Grundausbildung bei der Feuerwehr Celle - erstmalig erfolgt die Ausbildung nach der modularen Grundlagenausbildung des Landes Niedersachsen!

Es ist 8:30 Uhr und im Feuerwehrhaus im Herzog-Ernst-Ring haben sich 32 neue Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner eingefunden, denn heute beginnt ihre Grundausbildung. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist, dass die Ausbildung 2024 zum ersten Mal nach den neuen Vorschriften des Landes Niedersachsen, in der modularen Grundlagenausbildung, stattfindet. Diese gliedert sich in mehrere Qualifikationsstufen.

Heute startet in Celle nun die erste Stufe. In der "Qualifikationsstufe Einsatzfähigkeit" wird den Anwärterinnen und Anwärtern das Grundwissen für den Feuerwehralltag vermittelt. Insgesamt 60 Ausbildungsstunden müssen die 32 Lehrgangsteilnehmenden bis Anfang März absolvieren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammen aus der gesamten Stadt Celle, drei Teilnehmer versehen ihren Dienst bei der Betriebsfeuerwehr der Celler Land Frischgeflügel.

