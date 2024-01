Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Celler Feuerwehr erhält 1.050 Euro aus der Suppenschüssel

Celle (ots)

Damit hatte Jessica Hanking auch nicht gerechnet, als in ihr kurz nach Weihnachten der Wunsch aufkam, die Freiwillige Feuerwehr Celle - Hauptwache im Hochwassereinsatz zu unterstützen. Wohnhaft in der Nähe des Feuerwehrhauses im Herzog-Ernst-Ring und in der Nähe der Aller, erlebte sie das Einsatzgeschehen hautnah. Deshalb war es für sie ein besonderes Anliegen ihrer örtlichen Feuerwehr zu helfen. Zunächst war zwar noch die Frage des "Wie" zu klären, doch schnell fiel der Entschluss auf eine Spendensammlung. In Feuerwehrsprache "Feuer und Flamme" für die Idee war auch Rainer Samleit, der in seinem Ladengeschäft "Marchelle - Der kleine Marktplatz" eine Suppenschüssel als Spendenbox aufstellte. In nur einer Woche kamen über 1.000 Euro an Spenden zusammen, die durch Jessica Hanking dann noch aufgerundet wurden. Gestern freute sich Ortsbrandmeister Mirko Bunge die Suppenschüssel entgegenzunehmen. Er bedankte sich bei Jessica Hanking und Rainer Samleit für ihr Engagement und freut sich über jede Einzelspende, die in der Suppenschüssel landete.

