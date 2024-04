Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall mit mindestens einem beteiligten PKW

BAB 60 FR Darmstadt, Höhe AS Laubenheim (ots)

Heute kam es gegen 17.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Darmstadt kurz vor der Anschlussstelle Laubenheim. Feuerwehr und Rettungswagen sind vor Ort. Der Verkehr wird auf der rechten Spur und dem Ausfädelungsstreifen der AS Laubenheim an der Unfallstelle vorbeigeführt. Wie lange die Unfallaufnahme andauert ist noch nicht absehbar.

