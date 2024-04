Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Ingelheim, A60 - Betrunkener Fahrradfahrer auf der Autobahn

Heidesheim (ots)

Am Samstagmorgen, den 13.04.2024 gegen 2.00 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über den Notruf einen Radfahrer auf dem Standstreifen der A60, welcher in Richtung Bingen auf dem Standstreifen fuhr. Ein aufmerksamer PKW-Fahrer folgte dem Radfahrer mit eingeschaltetem Warnblinker, um ihn nach hinten abzusichern. Der Radfahrer konnte auf der Raststätte Heidenfahrt-Nord durch hinzugezogene Polizeikräfte einer Kontrolle unterzogen werden. Es stellte sich heraus, dass der Radfahrer stark alkoholisiert von einer Feier in Ingelheim eigentlich nach Mainz fahren wollte und auf seinem angestrebten Heimweg offensichtlich die Orientierung verloren hatte. Wie er auf die Autobahn und letztlich zu der Raststätte gelangt war, konnte er nicht sagen. Als Folge für sein Verhalten wurde sein Fahrrad sichergestellt und ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Den Radfahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und eine empfindliche Strafe.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell