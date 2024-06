Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch in Baucontainer; Schneverdingen

Essel: In Wohnhaus eingebrochen; Bad Fallingbostel: 21-Jährigen nach Unfallflucht angetroffen; Walsrode: Kind bei Unfall leicht verletzt

Heidekreis (ots)

17.06. - 18.06. / Einbruch in Baucontainer Schneverdingen: Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag in zwei Baucontainer in Schneverdingen ein. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Baustellengelände und öffneten dort gewaltsam zwei Baucontainer. Aus den Container entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge und flüchteten vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Schneverdingen unter der Telefonnummer 05193/982500 entgegen.

18.06. / In Wohnhaus eingebrochen

Schneverdingen / Essel: Unbekannte brachen tagsüber zwischen 12:00 Uhr und 23:30 Uhr in ein Wohnhaus in Schülern ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine rückwärtige Tür des Gebäudes in der Großen Straße und gelangten so in das Innere. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. In Essel kam es auch zu einem Tageswohnungseinbruch. Dort verschafften die Täter sich zwischen 7:50 Uhr und 13:50 Uhr Zutritt über eine rückwärtig gelegene Tür zum Wohnhaus im Eschenweg. Auch hier wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht.

Hinweise zu den Taten nehmen die örtlichen Polizeidienststellen Schneverdingen, Telefonnummer 05193/982500 und die Polizeidienststelle Schwarmstedt, Telefonnummer 05071/800350 entgegen.

18.06 / 21-Jährigen nach Unfallflucht angetroffen Bad Fallingbostel: Vermutlich aufgrund zu schneller Geschwindigkeit kam am Dienstag gegen 18 Uhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und verursachte einen Unfall. Der Mann war zuvor von der Vogteistraße in den Goethering abgebogen und dabei vermutlich zu schnell unterwegs mit seinem Opel. Beim Abbiegen schlug sein Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda. Der 21-Jährige fuhr nach dem Unfall jedoch einfach weiter. Polizeibeamte konnten das Fahrzeug jedoch schnell ausfindig machen und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

18.06. / Kind bei Unfall leicht verletzt Walsrode: Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagabend gegen 17 Uhr ein 9-jähriges Kind verletzt worden. Das Kind war mit dem Fahrrad gegen 17 Uhr in der Straße Wiener Platz unterwegs und wollte in die Memelstraße abbiegen. Dabei übersah das Mädchen, einen von rechts kommenden Pkw. Zwischen dem Auto und dem Fahrrad kam es zum Zusammenstoß und das Kind fiel dabei zu Boden. Hierbei verletzte das Mädchen sich leicht.

