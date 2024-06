Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet; Soltau: Lebensmittel und Werkzeuge gestohlen; Schwarmstedt: Raub auf Supermarkt; etc.

Heidekreis (ots)

14.06. - 17.06. / Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet Bad Fallingbostel: Unbekannte entwendeten aus mehreren auf einem Firmengelände abgestellten Fahrzeugen die Innenspiegel und auch wenige Scheinwerferreinigungsanlagen. Der oder die Täter begaben sich zwischen Freitag dem 14.06. und Montag dem 17.06. auf ein Firmengelände in der Straße Pröhlsfeld in Bad Fallingbostel und bauten dort die Fahrzeugteile aus den dort stehenden Fahrzeugen aus.

18.06. - 19.06. / Lebensmittel und Werkzeuge gestohlen Soltau: Unbekannte begaben sich in der Nacht zu Mittwoch auf einen Hof bei Barmbruch und entwendeten dort aus einem Schuppen mehrere Lebensmittel und Werkzeuge.

18.06. - 19.06. / Werkzeuge gestohlen

Soltau: In der Nacht zu Mittwoch öffneten Unbekannte zunächst gewaltsam die Tür einer Sporthalle in der Winsener Straße. Da die Sporthalle gerade im bauzustand ist, nutzen die Täter die dort gelagerten Werkzeuge um eine weitere Tür zu öffnen. Schließlich flüchten die Täter mit mehreren Werkzeugen.

19.06. / Raub auf Supermarkt

Schwarmstedt: Kurz nach 20 Uhr betrat am Mittwochabend ein bislang unbekannter, maskierter Mann einen Supermarkt in der Celler Straße in Schwarmstedt. Bewaffnet mit einem Messer forderte der Täter von der Kassiererin die Herausgabe von Geld. Nachdem der Täter sich einige Scheine aus der Kasse griff, flüchtete er aus dem Supermarkt in unbekannte Richtung. Zeugen, die die Tat oder den flüchtigen Täter gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Soltau unter der Telefonnummer 05191/93800 zu melden.

20.06. / Herdplatte angelassen - Brandmelder schlägt Alarm Walsrode: Ein 54-jähriger Walsroder hatte in der Nacht zu Donnerstag nach dem Kochen vergessen den Herd auszustellen. Dadurch fingen ein auf dem Kochfeld liegender Lappen, sowie Essensreste zu qualmen an und lösten die Rauchmelder in der Wohnung in der Beethovenstraße aus. Ein Nachbar, der durch den Lärm der Rauchmelder geweckt wurde, konnte den 54-Jährigen wach klingeln. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Gefahr noch vor Brandentstehung beseitigen.

19.06. / E-Scooter ohne Versicherungsschutz Munster: Am Mittwoch kontrollierten Polizeibeamte einen 16-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Danziger Straße in Munster. Für den Roller bestand kein Versicherungsschutz, so dass die Beamten die Jugendlichen die Weiterfahrt untersagten und ein Strafverfahren gegen ihn einleiteten. Auch den Vater des 16-Jährigen erwartet ein Strafverfahren, da dieser als Halter des Rollers, die Fahrt des Jungen zu ließ.

19.06. / Polizei stellt Unfallflüchtigen nach Verfolgungsfahrt Munster / Soltau: Am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen VW Touran, der bei Oerrel einen Lkw überholt hatte und dabei mit seinem Außenspiegel gegen den Lkw kam. Der Touran fuhr anschließend einfach weiter in Richtung Munster. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug auf der Bundesstraße 71 zwischen Munster und Soltau angetroffen werden. Nachdem der Streifenwagen wendete, gab der Fahrer des Touran Gas und beschleunigte sein Fahrzeug. Dabei überfuhr er auch Höhe Soltau-Ost eine rote Ampel. Der Fahrer fuhr anschließend auf den Rastplatz bei Soltau-Ost und aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem dort an der Ampel verkehrsbedingt wartenden Lkw. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer verließen daraufhin den Touran und flüchteten in ein angrenzendes Waldstück. Durch die Polizeibeamten konnte der Fahrer des Fahrzeuges direkt gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass die Kennzeichen gefälscht waren. Weitere mögliche Straftaten im Zusammenhand mit dem Fahrzeug werden derzeit noch geprüft.

