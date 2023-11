Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.11.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Igersheim: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person brach am Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Igersheim ein. Zwischen 13.30 Uhr und 18.45 Uhr verschaffte sich der Täter oder die Täterin durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters im Erdgeschoss Zutritt zu dem Gebäude im Kirchbergring. Anschließend wurde Schmuck und eine Münzsammlung im Wert von mehreren tausend Euro entwendet und das Haus über die Terrassentür wieder verlassen. Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Lauda: Roller beschädigt - Wer hat etwas gesehen? Am Dienstagnachmittag beschädigte eine unbekannte Person in Lauda einen geparkten Roller. Der 16-jährige Besitzer des Zweirads hatte dieses gegen 12.30 Uhr in der Tiefgarage des Rathauses in der Bachgasse abgestellt. Als er gegen 16.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Lenksäule verdreht und der Roller seitlich gegen eine Betonsäule geworfen wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 bei der Polizei Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Mercedes mit "frisierter" Auspuffanlage aus dem Verkehr gezogen Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim zogen am Sonntag, den 29. Oktober, bei Gerlachsheim einen "frisierten" Mercedes aus dem Verkehr. Das Fahrzeug war den Polizisten gegen 21.45 Uhr auf der Bundesstraße aufgefallen, da ein stark erhöhter Geräuschpegel von der Auspuffanlage des Fahrzeugs ausging. Bei der darauffolgenden Kontrolle beteuerte der 19-jährige Besitzer, dass der Zustand des Fahrzeugs vorschriftsmäßig wäre. Bei einer Standgeräuschmessung bestätigte sich allerdings zunächst der Verdacht der Beamten, weshalb sie sich die Abgasanlage näher ansahen und mit Hilfe eines Teleskopspiegels Manipulationen an beiden Endschalldämpfern feststellten. Daraufhin wurde der Mercedes sichergestellt und am 30. Oktober beim TÜV Süd zur genauen Prüfung vorgestellt. Auch der Sachverständige stellte erhebliche Mängel am Fahrzeug fest. Die Standgeräuschmessung ergab bei erlaubten 80 dB einen Wert von 95,5 dB. Außerdem wurden die von den Polizisten bereits festgestellten Veränderungen an den Endschaldämpfern bestätigt. Somit war die Betriebserlaubnis des Mercedes erloschen, weshalb mit dem Fahrzeug nicht mehr am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen werden durfte. Der 19-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell