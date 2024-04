Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Im Gleisbett festgefahren - Kran muss helfen

Heidelberg (ots)

Am späten Freitagabend folgte eine 58-jährige Autofahrerin in Heidelberg strikt den Anweisungen ihres Navis und fuhr im Bereich der Dossenheimer Landstraße geradeaus ins Gleisbett der Straßenbahnschienen anstatt dem Straßenverlauf an den Gleisen vorbei zu folgen. Nach ca. 80 Metern setzte der Opel Meriva auf den Gleisen auf und die Irrfahrt endete. Viel Muskelkraft der eingesetzten Polizeibeamten half nicht und so musste ein Abschleppdienst mit Kran angefordert werden, welcher den PKW wieder zurück auf die Fahrbahn heben konnte. Die Fahrerin verletzte sich zum Glück nicht und es entstand nur geringer Sachschaden.

