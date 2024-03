Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Betrunken gefahren

Velen (ots)

Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss hat ein 42 Jahre alter Mann am Mittwoch in Velen-Ramdorf hinter dem Steuer eines Lkw gesessen. Zeugen hatten die Polizei verständigt: Sie hatten beobachtet, dass der Fahrer Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte. Das sollte sich bei der Kontrolle durch Polizeibeamte bestätigen: Ein Atemalkoholtest ließ auf einen Blutalkoholwert von circa zwei Promille schließen. Darüber hinaus schlug ein Drogentest positiv auf mehrere Substanzen an. Ein Arzt entnahm dem 42-Jährigen in der Polizeiwache eine Blutprobe. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. Sie stellten zudem den Führerschein sicher und fertigten eine Meldung an das Straßenverkehrsamt. (to)

