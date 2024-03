Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Wohnhaus eingedrungen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Frankenstraße;

Tatzeit: 27.03.2024, zwischen 08.15 Uhr und 09.00 Uhr;

Schmuck haben Unbekannte am Mittwoch in Borken aus einer Wohnung gestohlen. Die Täter waren durch ein Fenster in das Gebäude an der Frankenstraße gelangt. Sie durchsuchten das Innere des dahinter liegenden Zimmers und stießen dabei auf ihre Beute. Zu der Tat kam es zwischen 08.15 Uhr und 09.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell