Borken (ots) - Tatort: Borken, Raesfelder Straße; Tatzeit: Nacht zum 27.03.2024; Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Borken einen Radlader gestohlen. Das gelb lackierte Fahrzeug hatte auf dem Gelände einer Baustelle an der Raesfelder Straße gestanden. Um Hinweise bittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) D. ...

mehr