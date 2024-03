Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Pedelecfahrer leicht verletzt

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 27.03.2024, 09.10 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Mittwoch in Gescher bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 64-Jährige wollte gegen 09.10 Uhr von einem Parkplatz nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei kollidierte die Gescheranerin mit dem von rechts kommenden Elektrorad des 83-Jährigen: Der Gescheraner hatte zu diesem Zeitpunkt den in beide Richtungen freigegebenen Geh- und Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Ortsausgang befahren. Der leichtverletzte Gescheraner wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell