POL-BOR: Pressekonferenz "Kriminalitätsentwicklung im Kreis Borken im Jahr 2023" findet am 04.04.24 statt.

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Hindenburgstraße; Tatzeit: 26.03.2024, ca. 19.30 Uhr; Nach Angaben eines 18-jährigen in Bocholt wohnhaften Mannes wurde er am Dienstagabend am Bocholter Bahnhof beraubt. Er hatte sich mit zwei Bekannten, die seine Aussage bestätigten, am Bahnhof aufgehalten, als er gegen 19.30 Uhr durch eine fünf- bis sechsköpfige Gruppe angegriffen und geschlagen wurde. Zwei Personen aus der Gruppe zogen ihm die Umhängetasche über den Kopf und stahlen ...

