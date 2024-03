Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Raub angezeigt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hindenburgstraße; Tatzeit: 26.03.2024, ca. 19.30 Uhr;

Nach Angaben eines 18-jährigen in Bocholt wohnhaften Mannes wurde er am Dienstagabend am Bocholter Bahnhof beraubt. Er hatte sich mit zwei Bekannten, die seine Aussage bestätigten, am Bahnhof aufgehalten, als er gegen 19.30 Uhr durch eine fünf- bis sechsköpfige Gruppe angegriffen und geschlagen wurde. Zwei Personen aus der Gruppe zogen ihm die Umhängetasche über den Kopf und stahlen daraus Bargeld, Dokumente, Schlüssel und eine Bahncard.

Die Tasche erhielt der Geschädigte zurück. Die Täter flüchteten in unterschiedliche Richtungen.

Der Geschädigte hatte sich erst circa 40 Minuten nach der Tat an die Polizei gewandt, so dass die Täter vor Ort bzw. in der Nähe nicht mehr angetroffen wurden.

Nach Angaben des Geschädigten sind die Täter circa 16 bis 18 Jahre alt. Ein Täter sprach vermutlich spanisch, die übrigen arabisch. Einer der Täter war mit einer weißen Hose sowie einer weißen Jacke bekleidet und hatte einen Rucksack dabei.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell