POL-RZ: Gartenhausbrand

12. Februar 2024 | Kreis Stormarn - 11.02.2024 - Ammersbek

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 11.02.2024, gegen 20.50 Uhr, kam es in Ammersbek zum Brand an einem Gartenhaus. Das Gartenhaus befand sich im rückwärtig gelegenen Bereich eines Grundstücks in der Timmerhorner Straße. Ein Anwohner hatte das Feuer bemerkt und über Notruf gemeldet. Bei Eintreffend der Feuerwehr stand das Gartenhaus schon in Vollbrand. Das ca. 10 x 15 m große Holzgebäude brannte teileweise vollständig nieder.

Personen wurde bei dem Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 40.000,- Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein technischer Defekt brandursächlich sein.

