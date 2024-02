POL-RZ: Brand eines Einfamilienhauses

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg Im Januar kam es in Geesthacht zu zwei Brandstiftungen an einem Geschäftshaus in Geesthacht. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/5697703 Am 06. Februar 2024 führten die Ermittlungen zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Geesthacht zu den ...

mehr