Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ludwigshafen - Oppau (ots)

Am Samstag, den 20.05.2023, um 17:20 Uhr schlug ein offenbar stark berauschter 43-jähriger Wohnsitzloser auf einen jüngeren ein. Tatörtlichkeit war die Endhaltestelle an der Bad-Aussee-Straße in Ludwigshafen. Zahlreiche Personen beobachteten dies und riefen die Polizei. Der aggressive Täter konnte schließlich gefesselt werden und sollte in die Gewahrsamszelle verbracht werden. Hiergegen leistete er Widerstand, indem er zunächst nach den Beamten trat und sich beim Verbringen ins Transportfahrzeug heftig aufbäumte und versuchte, die Beamten mit Bissen und Kopfstößen zu verletzen. Gegen ihn wird eine Anzeige wegen Widerstand erstattet. Der Mann, den der Täter zuerst angegriffen hatte, konnte nicht mehr angetroffen werden. Dieser Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 2 in Ludwigshafen zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Tel.-Nr.: 0621 - 963 2222 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell