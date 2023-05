POL-PPRP: Vogeldiebstahl im Schrebergarten

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) - Am Freitag, den 19.05.2023, wurde gegen 21:15 Uhr ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Maudacher Straße in Ludwigshafen kontrolliert. Grund hierfür war das fehlende Versicherungskennzeichen am Roller. Ein Versicherungsschutz konnte nicht nachgewiesen werden. Im Verlauf der Kontrolle zeigten sich Anzeichen für einen Drogenkonsum des Fahrers. Der Drogenbesitz und -konsum wurde ...

mehr