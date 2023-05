POL-PPRP: E-Scooter-Fahrt mit strafrechtlichen Folgen

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch (17.05.2023) auf Donnerstag (18.05.2023) einen schwarzen Motorroller. Das Kleinkraftrad der Marke Malaguti war im Tatzeitraum in der Kanalstraße vor einem Anwesen abgestellt. Der Motorroller hat noch einen Wert von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

