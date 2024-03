Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Ottensteiner Straße;

Tatzeit: zwischen 26.03.2024, 21.35 Uhr, und 27.03.2024, 06.00 Uhr;

Auf einer Fläche von circa vier Meter Breite hat ein Unbekannter die Hauswand eines Verbrauchermarktes in Vreden mit einem Schriftzug beschmiert. Dazu kam es in der Nacht zum Mittwoch an der Ottensteiner Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

