Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden-Asbeck - Vandalismus an geparktem Wagen

Legden (ots)

Tatort: Legden-Asbeck, Brückenstraße;

Tatzeit: 23.03.2024, zwischen 19.50 Uhr und 23.00 Uhr;

Massiv zerkratzt haben Unbekannte in Legden-Asbeck ein geparktes Auto. Zu der Tat kam es nach ersten Erkenntnissen am Samstag zwischen 19.50 Uhr und 23.00 Uhr, als das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Brückenstraße stand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

