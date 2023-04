POL-NOM: Vandalismus

Northeim (ots) - Northeim OT Hammenstedt, Am Mühlenberg, Samstag, 01.04.2023, 18.00 Uhr bis Sonntag, 02.04.2023, 08.15 Uhr HAMMENSTEDT (Wol) - Zeugen gesucht. Im Zeitraum von Samstag ca. 18.00 Uhr bis Sonntag ca. 08.15 Uhr konnten unbekannte Personen ein Damen-E-Bike vom Grundstück, Am Mühlenberg in Hammenstedt, des 73-jährigen Geschädigten entwenden. Das E-Bike war auf dem Grundstück abgestellt und gegen Diebstahl gesichert und hat einen Wert von ca. 900 Euro. Bei dem ...

