Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Elektroräder entwendet

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Boorstegge / Zum Pferdemarkt;

Tatzeit: zwischen 25.03.2024, 13.00 Uhr, und 26.03.2024, 07.30 Uhr;

In Vreden haben Unbekannte mehrere Pedelecs gestohlen. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten sich die Täter mit Gewalt Zugang zu zwei verschlossenen Carports verschafft. Die Tatorte liegen an der Boorstegge beziehungsweise an der Straße Zum Pferdemarkt. Zu den Taten kam es zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

