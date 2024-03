Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Kollision beim Einbiegen

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn, Fürstenberg;

Unfallzeit: 26.03.2024, 15.40 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer am Dienstag in Südlohn bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 52-Jähriger wollte gegen 15.40 Uhr mit seinem Wagen von einem Parkplatz nach links in die Straße Fürstenberg einbiegen. Dabei kollidierte der Borkener mit dem Fahrzeug eines von rechts kommenden 58-jährigen Südlohners. Dieser erlitt leichte Verletzungen; Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell