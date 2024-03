Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Geldausgabe vernebelt

Velen (ots)

Einsatzort: Velen, Kardinal-von-Galen-Straße;

Einsatzzeit: 27.03.2024, 05.05 Uhr;

Die Vernebelungsanlage einer Bankfiliale hat am Donnerstag in Velen ausgelöst. Dazu kam es gegen 05.05 Uhr in einem Gebäude an der Kardinal-von-Galen-Straße. Nach ersten Erkenntnissen ist von einem Fehlalarm auszugehen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell