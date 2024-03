POL-PDLD: Widerstand durch Randalierer

Westheim (ots) - Am 23.03.24 versuchten unbekannte Täter zwischen 18:40 Uhr und 22:30 Uhr in eine Wohnung in der Holzmühlstraße in Westheim einzubrechen. Die Wohnungstür hielt dem Einbruchsversuch stand, weshalb die Täter die Wohnung nicht betreten konnten. Es entstand jedoch ein Gesamtschaden von ca. 1000EUR. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Holzmühlstraße in Westheim ...

