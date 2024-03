Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Landau (ots)

Am Samstag den 23.03.2024 gegen 14:40 Uhr kam es in Landau an der Kreuzung Horststraße/Horstring zu einem Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen und hohem Sachschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass eine 29-jährige Fahrerin die Kreuzung trotz Rotlicht, vom Horstring kommend, über die Horststraße in die Schneiderstraße überqueren wollte und dabei mit einem vorfahrtsberechtigen PKW kollidierte. Drei Personen wurden leicht verletzt und mussten teilweise in Krankenhäusern behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50000.- EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen.

