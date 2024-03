POL-PDLD: Fahrradfahrer alkoholisiert

Jockgrim (ots) - Am 23.03.2024 wurde zwischen 11:00 und 12:30 Uhr durch die Polizeiinspektion Wörth am Rhein eine Geschwindigkeitsmessung in der Hatzenbühler Straße in Jockgrim durchgeführt. Es ergaben sich bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h insgesamt 13 Geschwindigkeitsverstöße. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein Pressestelle Telefon: 07271-9221-0 ...

