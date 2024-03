POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle

Gommersheim (ots) - Bei einem Abbiegeunfall am Donnerstagabend, gegen 17:30 Uhr, wurden zwei 16-Jährige leicht verletzt. Der Fahrer eines Kleinkraftrades wollte in Gommersheim von der Kirchstraße nach rechts in die Gartenstraße abbiegen. Dabei fuhr er eine zu große Kurve und kollidierte mit einem in der Gartenstraße an der Kreuzung wartenden Pkw. Der Fahrer des Rollers sowie seine gleichaltrige Sozia stürzten vom ...

