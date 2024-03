POL-PDLD: Autorennen auf der A 65, die Polizei sucht Zeugen

Landau (ots) - Am Donnerstag, den 21.03.2024 gegen 23:50 Uhr, geriet ein in der Thomas-Nast-Straße geparkter PKW in Vollbrand. Die Brandursache ist bislang unklar. Durch die Hitzeentwicklung wurden zwei weitere, in unmittelbarer Nähe geparkte, PKW in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Schätzungen zufolge dürfte ein Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe entstanden sein. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen ...

mehr