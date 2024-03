POL-PDLD: Kandel - Dieseldiebe unterwegs

Siebeldingen (ots) - In der Nacht vom 20.03.2024 auf den 21.03.2024 brachen unbekannte Täter in einen Container in der Wiesenstraße in Siebeldingen ein, welcher sich auf einem Firmengelände befand. Hierbei wurde die Tür aufgehebelt. Entwendet wurden diverse Baumaschinen. Die Schadenshöhe beträgt circa 2000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet ...

