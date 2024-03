Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Raubdelikte in Herne - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Raubdelikten, die sich am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag in Herne ereignet haben. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht.

Am Sonntag, 10. März, gegen 20 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter an der Kreuzung Bahnhofstraße / Heinrichstraße einen 47-jährigen Herner geschlagen und dessen Handy sowie Bargeld geraubt. Vorausgegangen war nach aktuellem Kenntnisstand ein Streit, da der Tatverdächtige aus einer drei- oder vierköpfigen Gruppe heraus gegen Mülltonnen getreten haben und der Herner ihn darauf angesprochen haben soll.

Nach dem Raub soll sich der Tatverdächtige mit einem roten Auto mit Bochumer Kennzeichen in Richtung Hermann-Löns-Straße entfernt haben. Beschrieben wird der unbekannte Mann wie folgt: ca. 1,80 m groß, schlank, langer dunkler Bart, schwarze Jacke, schwarze Jeans.

Das zweite Raubdelikt ereignete sich am frühen Montagmorgen gegen 0.30 Uhr an der Hauptstraße. Ein 23-jähriger Bochumer wurde in Höhe der Hausnummer 177 von einer fünfköpfigen Gruppe aufgefordert, seinen Rucksack herauszugeben. Als er sich jedoch weigerte, schlugen die Männer auf ihn ein. Anschließend flüchteten sie ohne Beute. Eine Rettungswagenbesatzung bracht den verletzten Bochumer ins Krankenhaus.

Die Kripo ermittelt und bittet in beiden Fällen unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

