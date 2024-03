Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240308 - 0267 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Falsche Handwerker an der Wohnungstür

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Nachmittag waren in Bergen-Enkheim sogenannte "falsche Handwerker" unterwegs, die es auf Wertsachen abgesehen hatten und bei einer 87-jährigen Frau Schmuck entwendeten.

Zunächst erschienen gegen 12:45 Uhr "An der Gruckau" zwei Männer an der Wohnungstür einer 87 Jahre alten Frau, die um Einlass baten und ihr mitteilten, Arbeiten an der Wasserleitung vornehmen zu müssen. Als sie die vermeintlichen Handwerker in ihre Wohnung ließ, teilten sich diese auf. Offenbar durchsuchte dann ein Mann die Wohnräume nach Wertsachen, während die Frau gebeten wurde, dem anderen in der Küche zu helfen. Nach Beendigung der "Arbeiten" forderte das dreiste Duo noch 250 Euro Arbeitslohn, was die Wohnungsinhaberin allerdings verweigerte und hingegen mitteilte, die Polizei hinzuzuziehen. Daraufhin verließen die beiden Männer die Wohnung. Später fiel der Frau auf, dass ihr Schmuckstücke im Wert von 1.000 Euro gestohlen wurden.

Die zwei Täter sollen ungefähr circa 50 Jahre alt, circa 180 cm groß gewesen sein und dunkelblaue Arbeitskleidung getragen haben. Zudem habe einer von ihnen eine kräftige Statur gehabt, der andere einen Drei-Tage-Bart.

Gegen 15:00 Uhr ereignete sich im "Nordring" ein zweiter Fall, als ein Mann an der Wohnungstür einer 97-Jährigen läutete und angab, einen vermeintlichen Wasserschaden beheben zu müssen. Auch hier sollte die Frau bei den anstehenden Arbeiten mithelfen, was ihr jedoch verdächtig vorkam und dies auch dem Mann mitteilte. Daraufhin verließ dieser die Wohnung. Wertsachen wurden nach derzeitigem Stand nicht entwendet.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 35 bis 40 Jahre, etwa 178 cm großen Mann mit blonden kurzen Haaren gehandelt haben. Er habe eine mitteleuropäische Erscheinung gehabt und zudem dunkelblaue Arbeitsbekleidung getragen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Vorfällen werden gebeten, sich beim 18. Revier unter der Rufnummer 069 / 755 - 11800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell