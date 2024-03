POL-F: 240308 - 0266 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt a. M. und der Polizei Frankfurt a. M. - Tötungsdelikt - 29-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots) - (yi) In den frühen Morgenstunden des 06. März 2024 raubte ein Unbekannter einen 51-Jährigen in der Karlstraße aus. Der Räuber ist flüchtig. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte gegen 02:30 Uhr in der Karlstraße, als sich ein Unbekannter näherte und in dessen Hosentasche griff. Der 51-jährige Mann bemerkte die Handlung ...

