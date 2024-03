POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Junge Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Brake leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Eine Person hat am Mittwoch, 06. März 2024, gegen 11:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Jade schwere Verletzungen erlitten. Am beteiligten Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die 79-jährige Frau aus Jade befuhr mit einem VW die Jaderlangstraße in Richtung Salzendeich und kam kurz hinter der Kreuzmoorstraße nach rechts von der ...

