POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Jade schwer verletzt

Delmenhorst (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein 75-jähriger Fahrradfahrer aus Butjadingen bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 5. März 2024 gegen 11:40 Uhr, in der Butjadinger Straße in Burhave. Ein 44-jähriger Mann aus Edewecht beabsichtigte mit seinem BMW von einem Grundstück auf die Butjadinger Straße in Richtung der Oldenburger Straße abzubiegen. Dabei ...

mehr