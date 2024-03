Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240307 - 0263 Frankfurt - Innenstadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Frankfurt (ots)

(yi) Am Freitag (09. Februar 2024) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Fußgängerin verletzt wurde.

Gegen 12:10 Uhr lief eine 41-jährige Frau die Zeil entlang, als sie ein Fahrradfahrer auf Höhe Zeil 90 von hinten anfuhr. Die Geschädigte stürzte in Folge dessen und verletzte sich hierbei schwer. Der Fahrradfahrer führte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und flüchtete in unbekannte Richtung. Die 41-Jährige kam sodann in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder dem Täter machen können, werden gebeten sich mit dem örtlich zuständigen 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell