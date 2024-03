POL-F: 240306 - 0260 Frankfurt - Nordend: Hoher Sachschaden bei Unfall

Frankfurt (ots) - (lo) Gestern Morgen (05.März.2024) haben Unbekannte in einer Schule in der Palleskestraße Pfefferspray versprüht. Mehrere Schüler wurden leicht verletzt. Die bislang unbekannten Täter flüchteten. Gegen 09:50 Uhr war die Polizei wegen eines Diebstahls in einer Schule in der Palleskestraße gerufen worden. Während der Anzeigenaufnahme teilte eine ...

mehr