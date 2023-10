Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Hörden - Gartenhütte abgebrannt, Zeugen gesucht

Gaggenau, Hörden (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Dienstagmorgen über Notruf, dass eine Gartenhütte in der verlängerten Frühlingsstraße, höchstwahrscheinlich bereits über Nacht, abgebrannt sei. Dies konnte vor Ort von einer alarmierten Polizeibesatzung bestätigt werden. Weiterhin zeigte sich am Brandort, dass ein Carport, ein Gartenzaun sowie ein angrenzendes Wiesengrundstück in Mitleidenschaft gezogen wurden. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Gaggenau-Hörden wurden vorsorglich zur sicheren Ablöschung des Brandbereich hinzugezogen. Die Schadenshöhe wird nach ersten Schätzungen auf rund 1.500 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeirevier Gaggenau haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 Zeugenhinweise entgegen.

/je

